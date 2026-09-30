रायपुर में ज्वेलर्स दुकान में बड़ी सेंधमारी! एक अंदर घुसा, दो बाहर देते रहे पहरा… लाखों का सोना-चांदी समेटकर फरार हुए चोर

रायपुर में ज्वेलर्स दुकान में बड़ी सेंधमारी (Photo Source- AI Generate)
Jewelry Shop Robbery: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ज्वेलर्स दुकान में बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। गुढ़ियारी थाना क्षेत्र के रामनगर चौकी इलाके में स्थित श्री लक्ष्मी विनायक ज्वेलर्स को चोरों ने निशाना बनाया। बदमाश दुकान की दीवार तोड़कर अंदर घुसे और वहां रखे सोने-चांदी के जेवर लेकर फरार हो गए। दुकान संचालक के मुताबिक, चोर करीब डेढ़ किलो सोना और साढ़े तीन किलो चांदी अपने साथ ले गए हैं। चोरी गए सामान की कीमत करोड़ों रुपये में बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के मुताबिक, मंगलवार रात दुकान बंद करने के बाद संचालक अपने घर चले गए थे। बुधवार सुबह करीब 11 बजे जब वे दुकान खोलने पहुंचे तो अंदर का सामान बिखरा हुआ मिला। ज्वेलरी के कई बॉक्स खाली पड़े थे। दुकान की हालत देखकर संचालक को चोरी का पता चला। इसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल को सुरक्षित कर जांच शुरू की।
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि चोरों ने दुकान में प्रवेश करने के लिए दीवार तोड़ी। दीवार में सेंध लगाकर बदमाश अंदर पहुंचे और ज्वेलरी काउंटर तक पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने सोने और चांदी के आभूषणों को अपने कब्जे में लिया। दुकान में लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी पुलिस ने जांच के लिए कब्जे में ली है। फुटेज में एक संदिग्ध दुकान के अंदर दिखाई दे रहा है। पुलिस अब फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान करने की कोशिश कर रही है।
दुकान संचालक की ओर से दी गई प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, चोरी की वारदात में तीन लोगों के शामिल होने की आशंका है। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति दुकान के अंदर घुसकर चोरी कर रहा था, जबकि दो लोग बाहर निगरानी कर रहे थे। वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों संदिग्ध एक्टिवा से मौके से फरार हो गए। हालांकि, पुलिस ने अभी आरोपियों की संख्या और उनकी भूमिका की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। CCTV फुटेज और दूसरे साक्ष्यों के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है।
घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच के लिए कई टीमों को मौके पर बुलाया। क्राइम ब्रांच के साथ फिंगरप्रिंट टीम, डॉग स्क्वायड और FSL की टीम ने घटनास्थल की जांच की। टीम ने दुकान के अंदर और आसपास के इलाके से जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि चोर दुकान में किस रास्ते से पहुंचे और वारदात को अंजाम देने के बाद किस दिशा में भागे।
पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है। दुकान के कैमरों के अलावा आसपास की सड़कों और संभावित भागने वाले रास्तों पर लगे कैमरों की रिकॉर्डिंग भी जांची जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि CCTV फुटेज से संदिग्धों की पहचान और उनके भागने के रास्ते की जानकारी मिल सकती है। इसके आधार पर संभावित ठिकानों पर दबिश देने की तैयारी की जा रही है।
घटना को लेकर क्राइम एडिशन DCP गौरव मंडल ने बताया कि पुलिस की टीम जांच में जुटी हुई है। CCTV फुटेज में कुछ संदिग्ध नजर आए हैं। उनकी पहचान और तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि चोरी की वारदात में शामिल आरोपियों को जल्द पकड़ने के लिए अलग-अलग स्तर पर जांच की जा रही है। फिलहाल चोरी गए सामान की वास्तविक कीमत और आरोपियों की संख्या को लेकर पुलिस की जांच जारी है।
ज्वेलर्स दुकान में इस तरह सेंधमारी कर बड़ी मात्रा में सोना-चांदी चोरी होने की घटना से इलाके में भी हड़कंप मच गया है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि वारदात की पहले से रेकी की गई थी या चोरों ने मौके का फायदा उठाकर घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस CCTV फुटेज, फिंगरप्रिंट और घटनास्थल से मिले अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है।
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