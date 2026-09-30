रायपुर में ज्वेलर्स दुकान में बड़ी सेंधमारी! एक अंदर घुसा, दो बाहर देते रहे पहरा… लाखों का सोना-चांदी समेटकर फरार हुए चोर

Jewelry Shop Robbery: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ज्वेलर्स दुकान में बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। गुढ़ियारी थाना क्षेत्र के रामनगर चौकी इलाके में स्थित श्री लक्ष्मी विनायक ज्वेलर्स को चोरों ने निशाना बनाया। बदमाश दुकान की दीवार तोड़कर अंदर घुसे और वहां रखे सोने-चांदी के जेवर लेकर फरार हो गए। दुकान संचालक के मुताबिक, चोर करीब डेढ़ किलो सोना और साढ़े तीन किलो चांदी अपने साथ ले गए हैं। चोरी गए सामान की कीमत करोड़ों रुपये में बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।