Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ कैबिनेट के तीन अहम फैसले, अतिथि व्याख्याता नीति-2026 को मंजूरी, पूर्व अग्निवीरों के लिए भर्ती नियम तय

कैबिनेट ने पूर्व अग्निवीर सैनिकों के लिए राज्य की सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी पदों में निर्धारित 10 प्रतिशत आरक्षण को लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026 को मंजूरी दी है। इस आरक्षण का लाभ पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक तथा जेल विभाग में जेल प्रहरी जैसे पदों पर मिलने की व्यवस्था बताई गई है। नए नियमों में पूर्व अग्निवीरों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तों के साथ भर्ती के मापदंड, आरक्षण और चयन प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। इससे इन विभागों में होने वाली संबंधित भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण को लागू करने का नियामक ढांचा तय होगा। इससे पहले राज्य सरकार की ओर से तृतीय श्रेणी के पदों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया था।