छत्तीसगढ़ में 42% ब्लड की कमी, निजी अस्पतालों में एक यूनिट के लिए 4 हजार तक वसूली, जानें वजह

राजधानी में केवल दो सरकारी ब्लड बैंक हैं। एक आंबेडकर अस्पताल का मॉडल ब्लड बैंक व दूसरो डीकेएस परिसर स्थित रेडक्रॉस सोसाइटी का ब्लड बैंक। जबकि कुल ब्लड बैंकों की संख्या 20 से ज्यादा है। प्रदेश में 120 से ज्यादा ब्लड बैंकों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें कई मानक के अनुसार नहीं है। राजधानी में ही 200 बड़े व छोटे अस्पतालों का संचालन किया जा रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इमरजेंसी में किस तरह ब्लड की मारामारी होती है। इसका फायदा कुछ निजी अस्पताल व ब्लड बैंक उठा रहे हैं। प्रदेश में अब हर नए मेडिकल कॉलेज में ब्लड बैंक बनाना अनिवार्य किया गया है। इसके बावजूद रायपुर, दुर्ग-भिलाई जैसे बड़े शहरों में स्थिति गंभीर है।