UP-MP में हजारों रोडवेज बसें, छत्तीसगढ़ में 24 साल से सरकारी बस सेवा बंद, 3 करोड़ लोग 12 हजार निजी बसों के भरोसे

राज्य गठन के महज सवा साल बाद, दिसंबर 2002 में घाटे का तर्क देकर सरकारी बस सेवा को बंद कर दी थी। इसके बाद से अब तक किसी भी सरकार ने इसे पुनर्जीवित करने की कोई ठोस इच्छाशक्ति नहीं दिखाई। आज उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों में अपनी सरकारी बस सेवाएं सफलतापूर्वक चल रही हैं, जबकि प्रदेश में 12 हजार निजी बसें यात्रियों का एकमात्र सहारा बनी हुई हैं। वर्ष 2000 तक राज्य में 1200 से अधिक सरकारी बसें थीं, जो 10 डिपो के माध्यम से 1500 से ज्यादा रूटों पर नियमित रूप से संचालित होती थीं। ये बसें केवल आम यात्रियों की सुविधा ही नहीं, बल्कि सुरक्षा, निर्धारित समय और तय किराए का पर्याय थीं।