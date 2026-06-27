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Diamond Mining: छत्तीसगढ़ में हीरा खनन की तैयारी तेज, बलौदा-बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक में ड्रिलिंग को मिली मंजूरी

Chhattisgarh Mining News: बलौदा-बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक में बड़े व्यास की ड्रिलिंग को मंजूरी मिल गई है। इससे प्रदेश में हीरे के संभावित भंडारों की खोज और खनन परियोजना को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है।
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रायपुर

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Love Sonkar

Jun 27, 2026

Diamond Mining

एनसीएल के निदेशक मंडल की नई दिल्ली में आयोजित बैठक (Photo Patrika)

Diamond Mining Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा को नई पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। एनएमडीसी-सीएमडीसी लिमिटेड (एनसीएल) के निदेशक मंडल की नई दिल्ली में आयोजित बैठक में महासमुंद जिले के बलौदा-बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक में परियोजना के अगले चरण को मंजूरी देते हुए लार्ज डायमीटर (Large Diameter) ड्रिलिंग शुरू करने का निर्णय लिया गया। यह कदम इस क्षेत्र में हीरे के वास्तविक भंडार का वैज्ञानिक आकलन करने और भविष्य में व्यावसायिक हीरा खनन का मार्ग प्रशस्त करने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जा रहा है।

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Updated on:

27 Jun 2026 03:05 pm

Published on:

27 Jun 2026 03:03 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Diamond Mining: छत्तीसगढ़ में हीरा खनन की तैयारी तेज, बलौदा-बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक में ड्रिलिंग को मिली मंजूरी

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