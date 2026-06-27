CM साय का बड़ा फैसला! अब मकान नहीं, छत्तीसगढ़ के इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करेगा गृह निर्माण मंडल

CM Vishnu Deo Sai: छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल अब केवल आवास निर्माण तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि प्रदेश के बड़े अधोसंरचना विकास कार्यों में भी अहम भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नया रायपुर स्थित सर्किट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में मंडल के नए लोगो का अनावरण करते हुए इसकी नई कार्ययोजना का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नया लोगो मंडल की नई सोच, नई दिशा और विकास के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बदलते समय के साथ मंडल की जिम्मेदारियां भी बढ़ी हैं और अब यह प्रदेश के विकास में एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में काम करेगा।