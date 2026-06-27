Dilip Ray Passed Away: कैमरा थम गया, लेकिन अमर हो गईं तस्वीरें, छत्तीसगढ़ी सिनेमा के वरिष्ठ डीओपी दिलीप राय का निधन

भूपेंद्र साहू के अनुसार, दिलीप राय अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित थे। उम्र बढ़ने के बाद भी पूरी शूटिंग के दौरान कैमरा खुद ही संचालित करते थे। उनके साथ सहायक मौजूद रहते थे, लेकिन कैमरा शायद ही कभी किसी और के हाथ में जाता था। उन्हें न विशेष सुविधाओं की चाह थी और न ही किसी तरह की मांग। सादगी, अनुशासन और काम के प्रति उनका समर्पण ही उनकी सबसे बड़ी पहचान था।