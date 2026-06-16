‘टूरा भोको लोलो’ वाले Rapper Appy Raja का आज अंतिम संस्कार, आखिरी सफर पर निकलेगा छत्तीसगढ़ का सितारा

जानकारी के मुताबिक करीब 6 महीने पहले एप्पी राजा की तबीयत अचानक खराब हुई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान उन्हें कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा। बताया गया कि ऑपरेशन के बाद शरीर में खून की कमी हो गई थी और लगातार हीमोग्लोबिन गिरने से कमजोरी, चक्कर और सांस लेने में परेशानी जैसी शिकायतें थीं। डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी था और उन्हें समय-समय पर रक्त भी चढ़ाया जा रहा था।