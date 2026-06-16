Chhattisgarh Rice Millers: 200 करोड़ का चावल बकाया, अब नहीं चलेगा बहाना! लापरवाह मिलर्स पर विभाग ने शुरू की कार्रवाई

धान उपार्जन केंद्रों से कस्टम मिलिंग के लिए उठाए गए चावल में से FCI और नान (NAN Rice Supply) के लिए कुल 63932.27 मीट्रिक टन चावल अब तक जमा नहीं हुआ है। जबकि चावल जमा करने की तय समय सीमा खत्म हुए एक महीने से ज्यादा समय बीत चुका है। हर साल कस्टम मिलिंग के दौरान कई मिलर्स समय पर चावल जमा नहीं करते हैं। विभाग की ओर से ऐसे मिलर्स को नोटिस जारी किए जाते हैं, लेकिन कई बार वजन कम होने समेत अन्य कारण बताकर देरी की जाती है।