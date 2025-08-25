CG News: नान ने 4930 क्विंटल चावल किया रिजेक्ट, मिलर्स की बढ़ी परेशानी

CG News: छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जिले में नागरिक आपूर्ति निगम (नान) द्वारा चावल की गुणवत्ता जांच में अब तक 4930 क्विंटल चावल रिजेक्ट किया गया है। क्वालिटी इंस्पेक्टर्स ने साफ कर दिया है कि मानक से बाहर चावल स्वीकार नहीं होगा। रिजेक्ट चावल में टूटन की मात्रा अधिक और पालिश की मात्रा कम पाई गई है। नान प्रबंधक ने बताया कि मिलर्स ने अब तक 1915 लाट चावल जमा किया है, जिसकी मात्रा करीब 5 लाख 55 हजार 350 क्विंटल है।