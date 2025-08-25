Patrika LogoSwitch to English

जगदलपुर

CG News: नान ने 4930 क्विंटल चावल किया रिजेक्ट, मिलर्स की बढ़ी परेशानी

CG News: जगदलपुर जिले में नागरिक आपूर्ति निगम (नान) द्वारा चावल की गुणवत्ता जांच में अब तक 4930 क्विंटल चावल रिजेक्ट किया गया है।

जगदलपुर

Shradha Jaiswal

Aug 25, 2025

CG News: नान ने 4930 क्विंटल चावल किया रिजेक्ट, मिलर्स की बढ़ी परेशानी(photo-patrika)
CG News: नान ने 4930 क्विंटल चावल किया रिजेक्ट, मिलर्स की बढ़ी परेशानी(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जिले में नागरिक आपूर्ति निगम (नान) द्वारा चावल की गुणवत्ता जांच में अब तक 4930 क्विंटल चावल रिजेक्ट किया गया है। क्वालिटी इंस्पेक्टर्स ने साफ कर दिया है कि मानक से बाहर चावल स्वीकार नहीं होगा। रिजेक्ट चावल में टूटन की मात्रा अधिक और पालिश की मात्रा कम पाई गई है। नान प्रबंधक ने बताया कि मिलर्स ने अब तक 1915 लाट चावल जमा किया है, जिसकी मात्रा करीब 5 लाख 55 हजार 350 क्विंटल है।

CG News: नान ने 4930 क्विंटल चावल किया रिजेक्ट

इसमें से 11,896 लाट मानक पर खरे उतरे हैं, जबकि 19 लाट अमानक पाए गए हैं। एक लाट में औसतन 290 क्विंटल चावल होता है। गौरतलब है कि यह चावल कस्टम मिलिंग के बाद पीडीएस सिस्टम के जरिए गरीब और सामान्य परिवारों को दिया जाएगा। मगर बारिश के बीच रिजेक्ट चावल को वापस ले जाकर उसकी मिलिंग करना और फिर से वेयरहाउस में जमा करना मिलर्स के लिए मुश्किल बन गया है।

मिलर्स का कहना है कि धान में नमी और बार-बार लोडिंग-अनलोडिंग के कारण टूटन बढ़ जाती है, लेकिन नान प्रबंधन का साफ कहना है कि गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं होगा। फिलहाल करपावंड, घाटलाहेंगा, केशलूर और जगदलपुर के वेयरहाउस में चावल की जांच जारी है।

यह है मापदंड

भारतीय खाद्य निगम ने चावल के लिए स्पष्ट मापदंड तय किए हैं। इसमें अधिकतम 25 प्रतिशत ब्रोकन, 14 प्रतिशत पालिश और 14 प्रतिशत से ज्यादा नमी या अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए। क्वालिटी इंस्पेक्टर्स बोरों से सैंपल लेकर जांच करते हैं और अमानक पाए जाने पर चावल तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाता है।

Published on:

25 Aug 2025 04:46 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / CG News: नान ने 4930 क्विंटल चावल किया रिजेक्ट, मिलर्स की बढ़ी परेशानी

