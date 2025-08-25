CG Weather Update: अंबिकापुर में 24 साल का रेकॉर्ड टूटा, औसत बारिश का कोटा पूरा… अगले 7 दिनों तक बारिश की संभावना!

CG Weather Update: सरगुजा में तीन दिनों से बारिश की झड़ी लगी हुई है। रूक-रूक कर मूसलाधार बारिश हो रही है। इससे नदी नाले उफान पर हैं। बारिश ने इस वर्ष पिछले 24 साल का रेकॉर्ड तोड़ा है। अंबिकापुर शहर से लगे बांकी जलाशय 10 साल बाद लबालब भर गया है। बलरामपुर जिले की कन्हर नदी भी उफान पर है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अम्बिकापुर में वर्ष 2025 का मानसून अभी तक ऊर्जा से लबरेज ही रहा है। इसका अनुकूल आगाज कुल मानसून ऋतु की वर्षा के लक्ष्य का पीछा करता हुआ 24 अगस्त को ही 100 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया है।