CG Weather Update: अंबिकापुर में 24 साल का रेकॉर्ड टूटा, औसत बारिश का कोटा पूरा… अगले 7 दिनों तक बारिश की संभावना!

CG Weather Update: सरगुजा में तीन दिनों से बारिश की झड़ी लगी हुई है। रूक-रूक कर मूसलाधार बारिश हो रही है। इससे नदी नाले उफान पर हैं। बारिश ने इस वर्ष पिछले 24 साल का रेकॉर्ड तोड़ा है। अंबिकापुर शहर से लगे बांकी जलाशय 10 साल बाद लबालब भर गया है। बलरामपुर जिले की कन्हर नदी भी उफान पर है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अम्बिकापुर में वर्ष 2025 का मानसून अभी तक ऊर्जा से लबरेज ही रहा है। इसका अनुकूल आगाज कुल मानसून ऋतु की वर्षा के लक्ष्य का पीछा करता हुआ 24 अगस्त को ही 100 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया है।
मौसम वैज्ञानिक एएम भट्ट के अनुसार अम्बिकापुर में जून में 239.8 मिमी, जुलाई में 662.9 मिमी और अगस्त में अभी तक 328.0 मिमी के साथ कुल 1230.7 मिमी वर्षा दर्ज हो चुकी है। अम्बिकापुर के मानसून ऋतु की कुल औसत वर्षा 1220 मिमी है। इस लिहाज से औसत वर्षा का प्रतिशत 100.9 हो गया है। 24 अगस्त की स्थिति में 100 प्रतिशत नगरीय वर्षा का लक्ष्य मानसून ने 2001 के बाद अर्थात 24 वर्ष बाद प्राप्त किया है। हालांकि इसी अवधि में वर्ष 2017 में यह आंकड़ा 100 प्रतिशत के बेहद नजदीक तक पहुंचा था। 2017 में यह आंकड़ा 99.3 प्रतिशत था।
मौसम विभाग ने प्रदेश में अधिकांश स्थानों में आगामी सप्ताह भर मध्यम बारिश की संभावना जताई है। रविवार को बिलासपुर और सरगुजा संभाग के कुछ इलाको में मध्यम वर्षा हुई। रायगढ़ जिले के कापू में सर्वाधिक 133.0 मिमी वर्षा दर्ज हुई। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को रायपुर में आसमान में बदली छाई रहेगी। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ सकते है। तापमान 28 डिग्री और 24 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है।