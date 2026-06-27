PCC दीपक बैज ने BJP पर साधा निशाना! कहा-‘मछली की आंख’ है हमारा लक्ष्य, भाजपा के छल-प्रपंच से लड़ेंगे

पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए अभी से रणनीति बनाने में जुट गई है। पार्टी का फोकस बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने पर है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के बाद सभी जिला अध्यक्ष अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर संगठन को मजबूत करेंगे। बैज ने कहा, "हमारे जिलाध्यक्ष अर्जुन की तरह लक्ष्य साधकर कौरव सेना का मुकाबला करेंगे। हमारा लक्ष्य मछली की आंख है और भाजपा के छल-प्रपंच से प्रदेशवासियों को दूर करना है।"