रायपुर

27 से एक माह तक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डायवर्ट रहेगा रूट, जानें स्काई वॉक की खासियत…

CG Route Diversion: रायपुर में स्काई वॉक का अहम निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इसे देखते हुए 27 नवंबर से 27 दिसंबर तक एक माह के लिए पीडब्ल्यूडी कुछ मार्गो को रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ब्लॉक रखेगा।

2 min read
रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 25, 2025

27 से एक माह तक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डायवर्ट रहेगा रूट, जानें स्काई वॉक की खासियत...(photo-patrika)

27 से एक माह तक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डायवर्ट रहेगा रूट, जानें स्काई वॉक की खासियत...(photo-patrika)

CG Route Diversion: छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्काई वॉक का अहम निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इसे देखते हुए 27 नवंबर से 27 दिसंबर तक एक माह के लिए पीडब्ल्यूडी कुछ मार्गो को रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ब्लॉक रखेगा। इस दौरान स्लैब और गर्डर का काम किया जाएगा। दो चरणों में होने वाले इस काम के तहत पहले चरण में शास्त्री बाजार से आंबेडकर अस्पताल तक और दूसरे चरण में शास्त्री बाजार से मल्टीलेवल पार्किंग की ओर गर्डर चढ़ाए जाएंगे।

CG Route Diversion: स्काई वॉक की खासियत

1470 मीटर लंबाई: मल्टीलेवल पार्किंग से आंबेडकर अस्पताल तक

614 मीटर लंबाई: शास्त्री चौक से मल्टीलेवल पार्किंग की ओर

590 मीटर लंबाई: शास्त्री चौक से आंबेडकर अस्पताल की ओर

12 स्थानों पर लगाए जाएंगे एस्केलेटरया।

8 साल से बन रहा स्काई वॉक, विवादों में रहा

स्काई वॉक शुरू से ही विवादों की भेंट चढ़ा हुआ है। दरअसल भाजपा शासन काल में 2016-17 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। साल 2018 में कांग्रेस सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी। 2023 में भाजपा की सरकार फिर से आने पर इसका काम शुरू हुआ। अब अधूरे काम को पूरा करने के लिए 37.75 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है।

पीडब्ल्यूडी कार्यपालन अभियंता एसके गुप्ता ने कहा की ब्रिज स्काई वॉक का निर्माण चल रहा है। पहले फेस में शास्त्री चौक से आंबेडकर अस्पताल की ओर का काम किया जाएगा। गर्डर लॉन्च करने के दौरान ट्रैफिक डायवर्ट करने की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद शास्त्री चौक से मल्टीलेवल पार्किंग की ओर का काम किया जाएगा।

जरूरी न हो तो इन मार्गों पर जाने से बचें

कलेक्टर के निर्देशानुसार शास्त्री चौक से आंबेडकर अस्पताल चौक तक और शास्त्री चौक से मल्टीलेवल पार्किंग तक जयस्तंभ चौक की ओर रात 10 से सुबह 6 बजे तक 8 घंटों के लिए एकांकी मार्ग रहेगा। इस दौरान सिर्फ एक ही रूट पर गाड़ियां आ जा सकेंगी। कलेक्टर ने निर्देश दिया है कि एकांकी मार्ग के लिए पर्याप्त संया में रिलेक्टिव बैरिकेड्स लगाकर बंद करें।

Updated on:

25 Nov 2025 09:57 am

Published on:

25 Nov 2025 09:56 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / 27 से एक माह तक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डायवर्ट रहेगा रूट, जानें स्काई वॉक की खासियत…

