27 से एक माह तक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डायवर्ट रहेगा रूट, जानें स्काई वॉक की खासियत…

CG Route Diversion: छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्काई वॉक का अहम निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इसे देखते हुए 27 नवंबर से 27 दिसंबर तक एक माह के लिए पीडब्ल्यूडी कुछ मार्गो को रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ब्लॉक रखेगा। इस दौरान स्लैब और गर्डर का काम किया जाएगा। दो चरणों में होने वाले इस काम के तहत पहले चरण में शास्त्री बाजार से आंबेडकर अस्पताल तक और दूसरे चरण में शास्त्री बाजार से मल्टीलेवल पार्किंग की ओर गर्डर चढ़ाए जाएंगे।