डर और सामाजिक कलंक से छुपती बीमारी! बच्चों पर पड़ रहा असर, जानें है क्या है सिकल सेल और क्यों बढ़ रहा खतरा…

ग्राउंड रिपोर्ट बताती है कि स्थिति आंकड़ों से कहीं ज्यादा गंभीर है। बस्तर के कई गांवों में हर 100 नवजात बच्चों में एक से दो बच्चे सिकल सेल रोग के साथ जन्म ले रहे हैं। जिला अस्पतालों में दर्द से जूझते बच्चे, खून की कमी से परेशान युवा और बार-बार बीमार पड़ती महिलाएं आम दृश्य बन चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बच्चों को महीने में दो से तीन बार अस्पताल ले जाना पड़ता है, लेकिन नियमित इलाज और दवाएं हर जगह उपलब्ध नहीं हो पातीं।