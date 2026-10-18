पत्रिका एक्सक्लूसिव: बंगाल के दुर्गोत्सव में छत्तीसगढ़ी पंडवानी का गूंजा स्वर, तीजनबाई को समर्पित रही थीम

थीम को जीवंत बनाने के लिए छत्तीसगढ़ से कुछ कलाकारों को आमंत्रित किया गया। इन कलाकारों ने पंडाल के सामने पंडवानी गायन की प्रस्तुतियां दीं, जिसमें गायिका शिवकुमारी पटेल व संगीत से जुड़े कलाकार शामिल हुए। इससे दर्शकों को लोकगायन की शैली, उसकी प्रस्तुति और सांस्कृतिक परंपरा को करीब से देखने-सुनने का अवसर मिला। पंडाल की सज्जा और कलाकारों की प्रस्तुतियों ने आयोजन को केवल धार्मिक उत्सव तक सीमित न रखकर सांस्कृतिक अनुभव का रूप दिया। कलाकारों को कोलकाता भेजने में रायपुर से अलीम बंशी ने सहयोग किया।