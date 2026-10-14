Chhattisgarh Tourism: गिधवा-परसदा पक्षी विहार में प्रवासी पक्षियों की दस्तक, गुलाबी ठंड के साथ बढ़ी रौनक

पक्षी मित्र जयंत जायसवाल के मुताबिक, सर्दियों के दौरान गिधवा-परसदा में करीब 200 से अधिक प्रजातियों के प्रवासी पक्षी पहुंचते हैं। दिसंबर से अप्रैल के बीच यहां पक्षियों को देखने के लिए पर्यटकों और पक्षी प्रेमियों की आवाजाही बढ़ जाती है। पिछले वर्ष दूसरे राज्यों से आए पर्यटकों ने यहां रात्रि विश्राम भी किया था। प्रवासी पक्षियों की विविधता इस क्षेत्र को प्रकृति प्रेमियों और वन्यजीव फोटोग्राफरों के लिए खास बनाती है। यदि जल संरक्षण, पक्षियों के प्राकृतिक आवास की सुरक्षा और पर्यटकों के लिए जरूरी सुविधाओं के विकास पर ध्यान दिया जाए तो गिधवा-परसदा को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं।