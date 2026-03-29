CG News: उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व में उड़ने वाली गिलहरी, दुर्लभ प्रजातियों की वापसी से बढ़ा उत्साह

CG News: गरियाबंद जिले के उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व और आसपास के वन क्षेत्रों में उन दुर्लभ प्रजातियों की उपस्थिति फिर से बढ़ती दिखाई दे रही है, जो कभी पश्चिमी घाट और हिमालयी क्षेत्रों की पहचान मानी जाती थीं। मालाबार पाइड हॉर्नबिल, मालाबार विशाल गिलहरी और भारतीय उडऩे वाली गिलहरी जैसी प्रजातियाँ अब इस क्षेत्र में अपने नए विस्तार के साथ लौटती नजर आ रही हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यह बदलाव वन संरक्षण के बेहतर होते परिणामों का संकेत है।