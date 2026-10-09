Bemetara News: 11 दिन में बदली शिवनाथ की तस्वीर, पहले नाव चली अब पानी के लिए फावड़ा, 54 गांवों पर पेयजल संकट

बेमेतरा जिले के चारों ब्लॉक की बड़ी आबादी की पेयजल व्यवस्था शिवनाथ नदी पर निर्भर है। नदी में बाढ़ के दौरान नाव चलती है और कुछ ही दिनों बाद इंटकवेल तक पानी पहुंचाने के लिए फावड़ा चलाना पड़ रहा है। यह तस्वीर जल संरक्षण के दावों और जमीनी हकीकत के बीच का अंतर सामने लाती है। खारुन, हाफ, फोक, सकरी और सुरही जैसी नदियों का पानी शिवनाथ के रास्ते महानदी तक पहुंचता है। ऐसे में शिवनाथ का संरक्षण केवल एक नदी नहीं, पूरे जल तंत्र की जरूरत है।