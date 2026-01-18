18 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बलोदा बाज़ार

CG News: महानदी तट का धमनी वन क्षेत्र बना पक्षी प्रेमियों का स्वर्ग, चार किलोमीटर पैदल सर्वे में दिखी पक्षियों की समृद्ध दुनिया

CG News: सुबह के शांत प्राकृतिक वातावरण में महानदी किनारे स्थित वन क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों की सक्रियता देखी गई। उनकी उपस्थिति ने क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता को स्पष्ट रूप से दर्शाया।

less than 1 minute read
Google source verification

बलोदा बाज़ार

image

Khyati Parihar

Jan 18, 2026

Segal

सीगल पक्षी (फोटो-AI)

CG News: पलारी विकासखंड के अंतिम छोर पर, चित्रोत्पला महानदी के तट पर स्थित ग्राम धमनी में वन्यजीव संरक्षण की सकारात्मक तस्वीर देखने को मिली। वनमंडलाधिकारी गणवीर धम्मशील के निर्देशन, उप वनमंडलाधिकारी निश्चय शुक्ला एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी प्रखर नायक (वनमंडल बलौदाबाजार) के नेतृत्व में धमनी वन परिसर के कक्ष क्रमांक 31 एवं 32 में पक्षी अवलोकन किया गया।

सुबह के शांत प्राकृतिक वातावरण में महानदी किनारे स्थित वन क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों की सक्रियता देखी गई। उनकी उपस्थिति ने क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता को स्पष्ट रूप से दर्शाया।

कैंपिंग व पक्षी अवलोकन में देशभर से आए प्रतिभागी

इस विशेष कैंपिंग एवं बर्ड वॉचिंग गतिविधि में उत्तर प्रदेश (बांदा) से अभिलाष गुप्ता, छत्तीसगढ़ से खेमचंद्र बरैहा, मध्य प्रदेश से खुशी सिंह मरकाम और दंतेवाड़ा से हिमांशी शामिल रहीं। उनके साथ वन विभाग के फॉरेस्ट गार्ड मनबोधन टंडन, आबिद खान, वन प्रबंधन समिति धमनी के अध्यक्ष रामनारायण यादव, वीट गार्ड आबिद खान एवं सुरक्षा श्रमिक नरेश निषाद भी उपस्थित रहे।

प्रतिभागियों ने बताया कि धमनी रेंज का सघन वन क्षेत्र और प्राकृतिक जलस्रोत पक्षियों के लिए अनुकूल आवास प्रदान करते हैं। वन विभाग द्वारा किए जा रहे निरंतर संरक्षण प्रयासों के कारण यहां पक्षियों की संख्या और प्रजातीय विविधता में लगातार वृद्धि हो रही है।

पैदल सर्वे, कैमरे में कैद हुईं दर्जनों प्रजातियां

पक्षी विशेषज्ञों ने लगभग 4 किलोमीटर पैदल चलकर विशेष कैमरों से पक्षियों की उपस्थिति को रिकॉर्ड किया। इस दौरान महानदी तट पर गायबगुला, अंधा बगुला, छोटा पनकौवा, किलकिला, छोटी किलकिली, लाल सुर्खाब, टिटहरी, मेवाबटन, आबिबील, चितरोखा फाख्ता, जंगली कौवा, थिरथिरा, खंजन, टुइंया तोता, सुनहरा, कठफोड़वा, हरिपत्रिंगा, सलेटी धनेश, गुगला, समोल, हुदहुद, प्रेटिनकोल, ग्रिनिस बैबलर सहित कई विदेशी पक्षी प्रजातियां देखी गईं। धमनी वन क्षेत्र अब वन्यजीव प्रेमियों, प्रकृति पर्यटकों और शोधकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

18 Jan 2026 05:37 pm

Published on:

18 Jan 2026 05:36 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Baloda Bazar / CG News: महानदी तट का धमनी वन क्षेत्र बना पक्षी प्रेमियों का स्वर्ग, चार किलोमीटर पैदल सर्वे में दिखी पक्षियों की समृद्ध दुनिया

बड़ी खबरें

View All

बलोदा बाज़ार

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

मैं जिंदा हूं साहब, टोकन तो कटवा दो… मृत किसान की बात सुनकर अधिकारी रह गए दंग, सच सामने आते ही मचा हड़कंप

मैं जिंदा हूं साहब, टोकन तो कटवा दो (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बलोदा बाज़ार

Murder News: भतीजे ने फरसे से चाचा को काट डाला… इस बात पर हुआ था विवाद, जानकर आपके भी उड़ जाएंगे होश

crime
बलोदा बाज़ार

Police Transfer: पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, इस जिले में 76 पुलिसकर्मियों का हुआ तबादला, देखें List

76 पुलिसकर्मियों का तबादला (Patrika - Photo)
बलोदा बाज़ार

अमित बघेल के ठिकानों से दस्तावेज और मोबाइल जब्त

अमित बघेल के ठिकानों से दस्तावेज और मोबाइल जब्त(photo-patrika)
बलोदा बाज़ार

पुलिस कम्युनिटी हाल में जागरूकता की मिसाल, 300 बच्चों ने रोड सेफ्टी और साइबर सुरक्षा पर दिया मजबूत संदेश

300 बच्चों ने दिया रोड सेफ्टी और साइबर सुरक्षा का संदेश (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बलोदा बाज़ार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.