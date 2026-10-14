DMF खरीदी में गड़बड़ी! बेमेतरा के छह स्कूलों से किड्स चेयर गायब, एक विद्यालय को नहीं मिला फर्नीचर सेट

डीएमएफ से फर्नीचर खरीदी पर कुल 61.93 लाख रुपए खर्च किए जाने का उल्लेख है। उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर खरीदी दरों की तुलना बाजार मूल्य से करने पर बड़ा अंतर होने का दावा किया गया है। आरोप है कि किड्स चेयर और टेबल-कुर्सी सेट की दरें सामान्य बाजार मूल्य से करीब तीन गुना अधिक हैं। बाजार दर के हिसाब से कुल खर्च में 35 लाख रुपए से अधिक का अंतर सामने आने की बात कही गई है। हालांकि, इस अंतर की पुष्टि के लिए सामग्री की गुणवत्ता, तकनीकी विनिर्देश, कर, परिवहन और अन्य लागतों सहित तुलनात्मक दरों का स्वतंत्र परीक्षण जरूरी है। सरकारी खरीद के लिए जेम पोर्टल का इस्तेमाल अपने आप में अनियमितता का प्रमाण नहीं है, लेकिन अधिक कीमत पर खरीदी और आपूर्ति में कमी की शिकायतों की जांच आवश्यक है।