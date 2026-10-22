रायपुर में ट्रैफिक जाम से कब मिलेगी राहत? 18 में से 9 चौक ही तैयार, अस्थायी सीमेंट ब्लॉक से चल रहा काम

रायपुर@अजय रघुवंशी। Traffic Jam: शहर के प्रमुख चौक-चौराहों पर ट्रैफिक का दबाव कम करने और लेफ्ट टर्न फ्री करने की योजना की रफ्तार धीमी पड़ गई है। घड़ी चौक समेत 18 चौक-चौराहों को लेफ्ट टर्न फ्री करने के लिए पक्के स्ट्रक्चर तैयार करने की योजना थी, लेकिन अब तक केवल 9 स्थानों पर ही काम पूरा हो पाया है। कई जगह पक्के निर्माण के बजाय अस्थायी सीमेंट ब्लॉक रखकर व्यवस्था चलाई जा रही है। दूसरी ओर, त्योहारी सीजन में बाजारों और प्रमुख मार्गों पर बढ़ती भीड़ से यातायात व्यवस्था पर दबाव बढ़ गया है।