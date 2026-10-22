22 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राजनंदगांव

Rajnandgaon News: शिवनाथ नदी में मिली 21 वर्षीय महिला की लाश, पति पर घुमाने के बहाने ले जाकर नदी में धक्का देने का आरोप

Rajnandgaon News: मोहारा स्थित शिवनाथ नदी में 21 वर्षीय महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। परिजनों ने पति पर घुमाने के बहाने ले जाकर नदी में धक्का देकर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

राजनंदगांव

image

Love Sonkar

Updated: 22 Oct 2026, 5:27 PM IST

Rajnandgaon News

मोहारा शिवनाथ नदी (Photo Patrika)

Rajnandgaon Crime: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में शिवनाथ नदी में एक 21 वर्षीय महिला की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। महिला की पहचान शहर के स्टेशन पारा निवासी नीलम बोरकर के रूप में हुई है। गुरुवार सुबह मोहारा स्थित शिवनाथ नदी में महिला का शव तैरता हुआ मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। इस मामले में महिला के पति मयुर मेश्राम पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप है कि वह बुधवार रात अपनी पत्नी को घुमाने के बहाने नदी के पास लेकर आया और कथित तौर पर उसे नदी में धक्का दे दिया। हालांकि, घटना की वास्तविक परिस्थितियों का खुलासा पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगा।

सुबह नदी में तैरता मिला शव

जानकारी के अनुसार, गुरुवार सुबह मोहारा स्थित शिवनाथ नदी में एक महिला का शव तैरता हुआ दिखाई दिया। इसकी जानकारी मिलने के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद बसंतपुर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को नदी से बाहर निकलवाया और उसकी पहचान नीलम बोरकर के रूप में की। महिला की मौत की खबर सामने आने के बाद क्षेत्र में चर्चा का माहौल है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि महिला की मौत किन परिस्थितियों में हुई और वह नदी तक कैसे पहुंची।

पति पर गंभीर आरोप, घुमाने के बहाने ले जाने की चर्चा

इस मामले में महिला के पति मयुर मेश्राम की भूमिका को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि बुधवार रात पति अपनी पत्नी नीलम को घुमाने के बहाने लेकर गया था। आरोप है कि इसी दौरान उसे शिवनाथ नदी के पास ले जाकर नदी में धक्का दे दिया गया। हालांकि, फिलहाल ये आरोप हैं और इनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। घटना से पहले पति-पत्नी के बीच किसी तरह का विवाद हुआ था या नहीं, महिला नदी तक किन परिस्थितियों में पहुंची और उसकी मौत कैसे हुई, इन सवालों के जवाब जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेंगे।

पति को हिरासत में लेकर पूछताछ

बसंतपुर पुलिस ने मामले में महिला के पति मयुर मेश्राम को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस उससे घटना की रात की गतिविधियों और महिला के नदी तक पहुंचने से संबंधित जानकारी जुटा रही है। जांच के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों और अन्य तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।पुलिस के सामने फिलहाल महिला की मौत के कारणों का पता लगाना और घटना से जुड़ी परिस्थितियों की पुष्टि करना महत्वपूर्ण है। इसके लिए जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

जांच के बाद होगा मौत की वजह का खुलासा

21 वर्षीय महिला की नदी में लाश मिलने की घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या महिला को वास्तव में नदी में धक्का दिया गया था या घटना के पीछे कोई अन्य वजह है, इसका खुलासा पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगा। शव से संबंधित चिकित्सकीय जांच और अन्य साक्ष्य मौत की वजह स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। फिलहाल बसंतपुर पुलिस मामले की विवेचना में जुटी है और पति से पूछताछ जारी है। पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही घटना की पूरी सच्चाई सामने आने की उम्मीद है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

22 Oct 2026, 5:27 PM IST

Published on:

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / Rajnandgaon News: शिवनाथ नदी में मिली 21 वर्षीय महिला की लाश, पति पर घुमाने के बहाने ले जाकर नदी में धक्का देने का आरोप

बड़ी खबरें

View All

राजनंदगांव

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

राजनांदगांव में गोवंश मामले पर बड़ा एक्शन, अलीम खान के मकान पर तोड़फोड़ जारी

Gauri Nagar Govansh Case
राजनंदगांव

राजनांदगांव में मांस बिक्री को लेकर सर्वसमाज लामबंद, प्रशासन को 3 दिन की मोहलत, नगर बंद की भी तैयारी

Ban on Meat Sales
राजनंदगांव

Cyber ​​fraud: राजनांदगांव में 1.86 लाख रुपए की साइबर ठगी, उत्तराखंड और दिल्ली से दो आरोपी गिरफ्तार

Cyber ​​fraud
राजनंदगांव

Rajandgaon News: AI से बना फर्जी तबादला आदेश, शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप, तीन शिक्षकों के ट्रांसफर पर असमंजस

Rajandgaon News
राजनंदगांव

विजयादशमी पर SP अंकिता शर्मा का अलग अंदाज, AK-47 थामकर की हवाई फायरिंग, देखें VIDEO

Vijayadashami 2026:
राजनंदगांव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.