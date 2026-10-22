Rajnandgaon News: शिवनाथ नदी में मिली 21 वर्षीय महिला की लाश, पति पर घुमाने के बहाने ले जाकर नदी में धक्का देने का आरोप

मोहारा शिवनाथ नदी (Photo Patrika)
Rajnandgaon Crime: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में शिवनाथ नदी में एक 21 वर्षीय महिला की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। महिला की पहचान शहर के स्टेशन पारा निवासी नीलम बोरकर के रूप में हुई है। गुरुवार सुबह मोहारा स्थित शिवनाथ नदी में महिला का शव तैरता हुआ मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। इस मामले में महिला के पति मयुर मेश्राम पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप है कि वह बुधवार रात अपनी पत्नी को घुमाने के बहाने नदी के पास लेकर आया और कथित तौर पर उसे नदी में धक्का दे दिया। हालांकि, घटना की वास्तविक परिस्थितियों का खुलासा पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगा।
जानकारी के अनुसार, गुरुवार सुबह मोहारा स्थित शिवनाथ नदी में एक महिला का शव तैरता हुआ दिखाई दिया। इसकी जानकारी मिलने के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद बसंतपुर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को नदी से बाहर निकलवाया और उसकी पहचान नीलम बोरकर के रूप में की। महिला की मौत की खबर सामने आने के बाद क्षेत्र में चर्चा का माहौल है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि महिला की मौत किन परिस्थितियों में हुई और वह नदी तक कैसे पहुंची।
इस मामले में महिला के पति मयुर मेश्राम की भूमिका को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि बुधवार रात पति अपनी पत्नी नीलम को घुमाने के बहाने लेकर गया था। आरोप है कि इसी दौरान उसे शिवनाथ नदी के पास ले जाकर नदी में धक्का दे दिया गया। हालांकि, फिलहाल ये आरोप हैं और इनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। घटना से पहले पति-पत्नी के बीच किसी तरह का विवाद हुआ था या नहीं, महिला नदी तक किन परिस्थितियों में पहुंची और उसकी मौत कैसे हुई, इन सवालों के जवाब जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेंगे।
बसंतपुर पुलिस ने मामले में महिला के पति मयुर मेश्राम को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस उससे घटना की रात की गतिविधियों और महिला के नदी तक पहुंचने से संबंधित जानकारी जुटा रही है। जांच के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों और अन्य तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।पुलिस के सामने फिलहाल महिला की मौत के कारणों का पता लगाना और घटना से जुड़ी परिस्थितियों की पुष्टि करना महत्वपूर्ण है। इसके लिए जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
21 वर्षीय महिला की नदी में लाश मिलने की घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या महिला को वास्तव में नदी में धक्का दिया गया था या घटना के पीछे कोई अन्य वजह है, इसका खुलासा पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगा। शव से संबंधित चिकित्सकीय जांच और अन्य साक्ष्य मौत की वजह स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। फिलहाल बसंतपुर पुलिस मामले की विवेचना में जुटी है और पति से पूछताछ जारी है। पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही घटना की पूरी सच्चाई सामने आने की उम्मीद है।
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