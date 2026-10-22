Rajnandgaon News: शिवनाथ नदी में मिली 21 वर्षीय महिला की लाश, पति पर घुमाने के बहाने ले जाकर नदी में धक्का देने का आरोप

Rajnandgaon Crime: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में शिवनाथ नदी में एक 21 वर्षीय महिला की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। महिला की पहचान शहर के स्टेशन पारा निवासी नीलम बोरकर के रूप में हुई है। गुरुवार सुबह मोहारा स्थित शिवनाथ नदी में महिला का शव तैरता हुआ मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। इस मामले में महिला के पति मयुर मेश्राम पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप है कि वह बुधवार रात अपनी पत्नी को घुमाने के बहाने नदी के पास लेकर आया और कथित तौर पर उसे नदी में धक्का दे दिया। हालांकि, घटना की वास्तविक परिस्थितियों का खुलासा पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगा।