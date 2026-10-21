21 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राजनंदगांव

राजनांदगांव में मांस बिक्री को लेकर सर्वसमाज लामबंद, प्रशासन को 3 दिन की मोहलत, नगर बंद की भी तैयारी

Sarvsamaj Meeting Rajnandgaon: राजनांदगांव में मांस बिक्री के लिए निर्धारित स्थान तय करने और खुले में मांस बेचने पर रोक की मांग उठी है। सर्वसमाज ने प्रशासन को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया।
2 min read
Google source verification

राजनंदगांव

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 21, 2026

Ban on Meat Sales

मांस बिक्री की व्यवस्था पर बढ़ा विवाद (Photo Source- Patrika File Photo)

Ban on Meat Sales: राजनांदगांव में मांस की बिक्री और दुकानों के संचालन को लेकर सर्वसमाज ने प्रशासन के सामने अपनी मांगें रखी हैं। बुधवार को अग्रसेन भवन में आयोजित बैठक में विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों ने शहर में मांस विक्रय के लिए निर्धारित स्थान तय करने, अवैध रूप से संचालित दुकानों पर कार्रवाई करने और खुले में मांस बेचने पर रोक लगाने की मांग की। बैठक में इन मांगों को लेकर संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया। साथ ही, मांगों पर कार्रवाई के लिए तीन दिन की समयसीमा तय की गई है।

Rajnandgaon Protest: मांस बिक्री के लिए एक या दो स्थान चिह्नित करने की मांग

बैठक में शामिल प्रतिनिधियों ने कहा कि शहर में मांस की बिक्री और परोसने के लिए एक या दो स्थान निर्धारित किए जाने चाहिए। उनका कहना है कि मांस विक्रय के लिए निश्चित जगह होने से कारोबार को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही शहर में बिना अनुमति या अवैध रूप से संचालित मांस दुकानों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी उठाई गई। सर्वसमाज ने सार्वजनिक स्थानों पर खुले में मांस बेचने पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग की। प्रतिनिधियों ने कहा कि शहर में मांस विक्रय की व्यवस्था को लेकर स्पष्ट नियम होने चाहिए और उनका पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

कलेक्टर से लेकर जनप्रतिनिधियों तक सौंपेंगे ज्ञापन

बैठक में सर्वसम्मति से तय किया गया कि मांगों को लेकर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, नगर निगम आयुक्त, महापौर, विधानसभा अध्यक्ष, स्थानीय विधायक और सांसद के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसके लिए सभी प्रतिनिधि सुबह 10 बजे अग्रसेन भवन में एकत्र होंगे। वहां से संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देने जाएंगे। सर्वसमाज का कहना है कि प्रशासन और जनप्रतिनिधियों तक अपनी बात पहुंचाकर शहर में मांस विक्रय की व्यवस्था को लेकर आवश्यक कदम उठाने की मांग की जाएगी।

तीन दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी

बैठक में सर्वसमाज ने प्रशासन को मांगों पर कार्रवाई के लिए तीन दिन का समय देने का निर्णय लिया। प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी कि यदि तय समयसीमा में अपेक्षित कार्रवाई नहीं होती है, तो आंदोलन शुरू किया जा सकता है। बैठक में नगर बंद जैसे कदम उठाने पर भी चर्चा हुई। प्रतिनिधियों ने कहा कि मांगों को लेकर सभी समाज एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे और प्रशासन के सामने अपनी बात रखेंगे। अब इस मामले में प्रशासन की प्रतिक्रिया और आगे की कार्रवाई पर नजर रहेगी।

प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी नजर

राजनांदगांव में मांस विक्रय के लिए निर्धारित स्थान तय करने, अवैध दुकानों पर कार्रवाई और खुले में बिक्री पर रोक लगाने की मांग को लेकर सर्वसमाज ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। ज्ञापन सौंपे जाने के बाद प्रशासन क्या कदम उठाता है, यह महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल, सर्वसमाज ने तीन दिन के भीतर कार्रवाई की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

21 Oct 2026 07:17 pm

Published on:

21 Oct 2026 07:17 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / राजनांदगांव में मांस बिक्री को लेकर सर्वसमाज लामबंद, प्रशासन को 3 दिन की मोहलत, नगर बंद की भी तैयारी

बड़ी खबरें

View All

राजनंदगांव

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Cyber ​​fraud: राजनांदगांव में 1.86 लाख रुपए की साइबर ठगी, उत्तराखंड और दिल्ली से दो आरोपी गिरफ्तार

Cyber ​​fraud
राजनंदगांव

Rajandgaon News: AI से बना फर्जी तबादला आदेश, शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप, तीन शिक्षकों के ट्रांसफर पर असमंजस

Rajandgaon News
राजनंदगांव

विजयादशमी पर SP अंकिता शर्मा का अलग अंदाज, AK-47 थामकर की हवाई फायरिंग, देखें VIDEO

Vijayadashami 2026:
राजनंदगांव

गौरीनगर गौहत्या कांड के नागपुर कनेक्शन की जांच की मांग, पूरे नेटवर्क का खुलासा करने पर जोर

Chhattisgarh Crime News
राजनंदगांव

गोवंश के कटे सिर मिलने के मामले में पुलिस का एक्शन! 10 आरोपी गिरफ्तार, दुकान पर चला बुलडोजर

CG News
राजनंदगांव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.