राजनांदगांव में मांस बिक्री को लेकर सर्वसमाज लामबंद, प्रशासन को 3 दिन की मोहलत, नगर बंद की भी तैयारी

बैठक में शामिल प्रतिनिधियों ने कहा कि शहर में मांस की बिक्री और परोसने के लिए एक या दो स्थान निर्धारित किए जाने चाहिए। उनका कहना है कि मांस विक्रय के लिए निश्चित जगह होने से कारोबार को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही शहर में बिना अनुमति या अवैध रूप से संचालित मांस दुकानों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी उठाई गई। सर्वसमाज ने सार्वजनिक स्थानों पर खुले में मांस बेचने पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग की। प्रतिनिधियों ने कहा कि शहर में मांस विक्रय की व्यवस्था को लेकर स्पष्ट नियम होने चाहिए और उनका पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।