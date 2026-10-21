Rajandgaon News: AI से बना फर्जी तबादला आदेश, शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप, तीन शिक्षकों के ट्रांसफर पर असमंजस

Fake transfer orders in Rajnandgaon: एआई की मदद से तैयार किए गए कथित फर्जी तबादला आदेश ने शिक्षा विभाग में विभागीय कार्यप्रणाली और सरकारी आदेशों की प्रमाणिकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आदेश जारी होने के बाद तीन शिक्षकों के तबादले की चर्चा शुरू हुई, लेकिन न तो संबंधित शिक्षकों को रिलीव किया गया और न ही दूसरे स्थान पर पदभार ग्रहण करने की प्रक्रिया पूरी हो सकी। इससे शिक्षक असमंजस में रहे और विभागीय कार्यालयों के चक्कर काटते रहे।