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Rajnandgaon News: मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और संशोधन का मौका, 31 अक्टूबर तक चलेगा विशेष अभियान

Rajnandgaon News: राजनांदगांव में मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए 31 अक्टूबर तक विशेष अभियान चल रहा है। मतदाता अपना नाम जुड़वा सकते हैं, नाम-पता समेत अन्य विवरणों में संशोधन करा सकते हैं।
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राजनंदगांव

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Love Sonkar

Oct 13, 2026

Rajnandgaon News

मतदाता सूची। फाइल फोटो- पत्रिका

Rajnandgaon Voter List: मतदाता सूची को सही, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत नागरिक 31 अक्टूबर तक मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने, दर्ज विवरणों में संशोधन कराने और नियमानुसार नाम विलोपित कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अभियान के दौरान मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची में दर्ज नाम, पता, आयु और अन्य जानकारियों की जांच की जा रही है।

महापौर ने नागरिकों से अपील की

महापौर मधुसूदन यादव ने नागरिकों से अपील की है कि वे मतदाता सूची में अपने नाम और अन्य विवरणों की जांच जरूर करें। यदि किसी पात्र नागरिक का नाम सूची में दर्ज नहीं है, तो वह नाम जुड़वाने के लिए आवेदन करे। वहीं, नाम, पता, आयु या अन्य विवरणों में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर नियमानुसार संशोधन कराया जा सकता है।

नाम और विवरणों की जांच जरूरी

मतदाता सूची में सही जानकारी दर्ज होना मतदान प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कई बार स्थान परिवर्तन, विवरणों में गलती या नाम दर्ज नहीं होने के कारण नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में विशेष अभियान के दौरान मतदाता सूची की जांच कराकर जरूरी सुधार कराना उपयोगी होगा। अभियान के तहत नाम जोड़ने, हटाने और विवरणों में संशोधन का काम निर्धारित नियमों के अनुसार किया जा रहा है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम समय का इंतजार किए बिना अपने विवरणों की जांच कर लें और जरूरत के अनुसार आवेदन करें।

31 अक्टूबर तक कर सकते हैं आवेदन

विशेष अभियान की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर निर्धारित की गई है। महापौर मधुसूदन यादव ने नागरिकों से इस अवसर का लाभ उठाने और मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने में सहयोग करने की अपील की है। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने या संशोधन कराने के इच्छुक नागरिक संबंधित मतदान केंद्र अथवा निर्वाचन अधिकारियों से निर्धारित प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन करते समय जरूरी दस्तावेज और पात्रता संबंधी नियमों का पालन करना होगा। इससे मतदाता सूची में सही जानकारी दर्ज कराने और चुनाव के दौरान होने वाली संभावित परेशानियों को कम करने में मदद मिलेगी।

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Updated on:

13 Oct 2026 09:34 am

Published on:

13 Oct 2026 09:34 am

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / Rajnandgaon News: मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और संशोधन का मौका, 31 अक्टूबर तक चलेगा विशेष अभियान

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