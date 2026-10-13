Rajnandgaon News: मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और संशोधन का मौका, 31 अक्टूबर तक चलेगा विशेष अभियान

मतदाता सूची में सही जानकारी दर्ज होना मतदान प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कई बार स्थान परिवर्तन, विवरणों में गलती या नाम दर्ज नहीं होने के कारण नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में विशेष अभियान के दौरान मतदाता सूची की जांच कराकर जरूरी सुधार कराना उपयोगी होगा। अभियान के तहत नाम जोड़ने, हटाने और विवरणों में संशोधन का काम निर्धारित नियमों के अनुसार किया जा रहा है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम समय का इंतजार किए बिना अपने विवरणों की जांच कर लें और जरूरत के अनुसार आवेदन करें।