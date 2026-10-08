Rajnandgaon Municipal Corporation: अमृत मिशन के मुद्दे पर गरमाया नगर निगम का सदन, हंगामे के बाद विपक्ष निकला बाहर

सामान्य सभा के एजेंडे में लखोली-कन्हारपुरी से मोहारा बायपास तक नाला निर्माण के लिए 208.32 लाख रुपये की निविदा की पुष्टि और अनुमोदन का प्रस्ताव भी शामिल था। वहीं रेवाडीह चौक से गोकुल नगर तक नाला निर्माण के लिए 250 लाख रुपये की निविदा से संबंधित प्रस्ताव रखा गया था। सामान्य सभा में अमृत मिशन को लेकर हुए हंगामे और विपक्ष के बहिर्गमन के बाद यह मुद्दा नगर निगम की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है। विपक्ष की ओर से उठाए गए सवालों और आपत्तियों को लेकर आगे भी सदन में चर्चा होने की संभावना है। वहीं नगर निगम के अन्य विकास कार्यों से जुड़े प्रस्तावों पर भी सामान्य सभा में विचार-विमर्श किया गया।