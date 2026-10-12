Chhattisgarh News: टमाटर 40 तो हरी मिर्च 100 रुपए किलो, सब्जियों की महंगाई से बिगड़ा रसोई का बजट, देखें भाव

Vegetable Price Hike: त्योहारी सीजन में सब्जियों की महंगाई ने रसोई का जायका बिगाड़ दिया है। स्थानीय बाड़ियों से आवक बंद होने और बाहरी मंडियों से आपूर्ति प्रभावित होने के कारण सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। पितृपक्ष और नवरात्र से पहले 20 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर अब 35 से 40 रुपए किलो तक पहुंच गया है। वहीं, दूसरी सब्जियों की कीमतों में भी 5 से 10 प्रतिशत तक बढ़ोतरी बताई जा रही है। बाजार में अधिकांश सब्जियां 70 से 80 रुपए किलो बिक रही हैं, जबकि हरी मिर्च का भाव 100 रुपए किलो तक पहुंच गया है।