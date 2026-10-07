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Rajnandgaon Breaking: ट्रैक्टर का टायर फटा तो घबराकर नीचे कूदा युवक, गंभीर चोट से मौत

Rajnandgaon News: राजनांदगांव के मोहरा पुल के पास ट्रैक्टर का टायर फटने से युवक घबरा गया और नीचे कूद गया। गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई।
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राजनंदगांव

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Love Sonkar

Oct 07, 2026

Rajnandgaon News

हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौत (Photo Patrika)

Rajnandgaon News: राजनांदगांव शहर के मोहरा पुल के पास ग्राम हल्दी में बुधवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। ट्रैक्टर का बड़ा टायर अचानक फटने के बाद वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराया। हादसे में ट्रैक्टर चालक आशीष कुमार (22 वर्ष) की मौत हो गई। वह ग्राम हल्दी का निवासी बताया जा रहा है।

ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई

जानकारी के अनुसार हादसे के समय ट्रैक्टर में कुल चार लोग सवार थे। इसी दौरान ट्रैक्टर का बड़ा टायर अचानक फट गया। टायर फटने के बाद वाहन का संतुलन बिगड़ गया और ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि चालक आशीष कुमार की मौत हो गई।

टायर फटने के बाद अनियंत्रित हुआ ट्रैक्टर

बताया गया कि टायर फटने के बाद ट्रैक्टर को संभालना मुश्किल हो गया। इसी दौरान वाहन पेड़ से टकरा गया। हादसे के दौरान एक युवक ने ट्रैक्टर से नीचे छलांग लगा दी थी, लेकिन उसे किसी तरह की चोट नहीं आई। हादसे में ट्रैक्टर चला रहे आशीष कुमार को गंभीर चोटें आईं।

मौके पर पहुंची पुलिस मर्ग कायम

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। हादसे के कारणों और घटनाक्रम से जुड़े अन्य पहलुओं की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि ट्रैक्टर का टायर किन परिस्थितियों में फटा और इसके बाद वाहन किस तरह अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराया। फिलहाल हादसे में चालक आशीष कुमार की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि ट्रैक्टर में सवार अन्य लोगों के सुरक्षित होने की जानकारी सामने आई है।

मोहरा पुल के पास हुई घटना

यह हादसा मोहरा पुल के पास हुआ, जिसके चलते कुछ समय के लिए मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की। शव के संबंध में पुलिस द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है।

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Updated on:

07 Oct 2026 01:11 pm

Published on:

07 Oct 2026 01:11 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / Rajnandgaon Breaking: ट्रैक्टर का टायर फटा तो घबराकर नीचे कूदा युवक, गंभीर चोट से मौत

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