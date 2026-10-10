मां बम्लेश्वरी के दरबार में विराजेगा 15 लाख का पीतल का शेर, नासिक के श्रद्धालु ने किया दान, सीढ़ियों पर लगेंगे QR कोड

वहीं नवरात्र के आते ही शिल्पग्राम थनौद की बनी मां दुर्गा की प्रतिमाओं की चमक छत्तीसगढ़ के साथ-साथ देश के कई राज्यों में बिखरने लगी है। चार पीढ़ियों की विरासत को सहेजे इस गांव में निर्मित प्रतिमाओं की मांग मध्यप्रदेश, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मुंबई और तेलंगाना तक फैली हुई है। इस बार गांव की लगभग 40 वर्कशॉप में 5 से 25 फीट ऊंची 1500 से 1600 दुर्गा प्रतिमाएं तैयार की जा रही हैं, जिनकी कीमत 15 हजार से 3 लाख रुपए तक है।