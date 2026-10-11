पोलियो से दिव्यांग हुईं ममता, अब हजारों महिलाओं की जिंदगी में ऐसे ला रहीं बदलाव, जानें सफर

राजनांदगांव@मोहन कुलदीप। Inspirational Story: जिंदगी की राह में जब कदम साथ छोड़ दें, तब अक्सर इंसान के हौसले भी जवाब देने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो अपनी कमजोरियों को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेते हैं। राजनांदगांव जिले के आदिवासी वनांचल क्षेत्र की सामाजिक कार्यकर्ता ममता चंद्रवंशी ऐसी ही एक प्रेरणादायक शख्सियत हैं। बचपन में पोलियो से प्रभावित होने के कारण दोनों पैरों से दिव्यांग हुईं ममता ने न केवल अपनी जिंदगी की मुश्किलों का सामना किया, बल्कि हजारों ग्रामीण महिलाओं के जीवन में बदलाव की नई इबारत भी लिखी।