Dust Pollution : ग्वालियर शहर में साफ हवा और धूलमुक्त सड़कों का हक क्या सिर्फ वीआईपी इलाकों को है? क्या आम आदमी के हिस्से में धूल के गुबार और प्रदूषण ही आएंगे? नगर निगम के डस्ट फ्री रोड अभियान के आंकड़े ऐसे ही सवाल खड़े कर रहे हैं। निगम 160 चिन्हित प्रमुख सड़कों में से 95 की सफाई कर 8,500 किलोग्राम यानी 8.5 टन धूल उठाने का दावा कर रहा है। लेकिन इस सफाई में भी ऐसा अंतर सामने आया है कि अकेले ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र से 4,000 किलो धूल उठा ली गई, जबकि ग्वालियर ग्रामीण की सिर्फ पांच सड़कों से 600 किलो धूल ही हटाई गई।