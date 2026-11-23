Food Culture : भारतीय परंपरा में आहार जीवन संस्कार माना जाता था, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक बदलावों ने भोजन को भूख मिटाने की बजाए जश्न का जरिया बना दिया है। आहार और पोषण की बदलती अवधारणा ने जनसांख्यकीय वृद्दि के साथ कैंसर और मोटापे जैसे जीवनशैली जनित रोगों का बोझ भी बढ़ाया है। आबादी में बुजुर्गों की बढ़ती संख्या दबी हुई चिंता है जिसका समाधान अभी से खोजने के प्रयासों की जरूरत है।