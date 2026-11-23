Mandarin Orange : देशभर में जब भी रसीले और मिठास भरे संतरों का जिक्र होता है, तो जेहन में नागपुर का नाम उभरता है, लेकिन मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले की काली मिट्टी ने अब इस एकाधिकार को नई चुनौती दी है। पतले छिलके, सुर्ख नारंगी रंग और शर्करा-अम्ल के संतुलित स्वाद वाला राजगढ़ का संतरा आज दिल्ली की आजादपुर मंडी से लेकर मुंबई, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल की मंडियों तक अपनी खास पहचान बना चुका है।