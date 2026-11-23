Interesting Story : नगरपालिका में पेंशन या योजना शाखा का काम है तो शिशु वार्ड पहुंचना होगा। राजस्व संबंधी काम के लिए मेडिकल वार्ड जाना पड़ेगा और सीएमओ से मिलना है तो नेत्ररोग विभाग का रास्ता पकड़ना होगा। इंजीनियरों से काम है तो एनआईसीयू में तलाश करनी होगी। जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाना है तो टीबी वार्ड पहुंचना पड़ेगा। यह सब सुनने में यह किसी अस्पताल की व्यवस्था का हिस्सा लगता है, लेकिन हकीकत में यह विदिशा नगरपालिका के कार्यालयों का पता है।