Political History : संवैधानिक व्यवस्थाएं सदैव नियम-कायदों से बंधी रहती है। इन्हीें व्यवस्थाओं के चलते लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का संचालन होता है। कभी-कभी नियम-कायदों की बंदिशें ऐसी असहज स्थितियां पैदा कर देती हैं जिनमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को नियमों की व्याख्या के लिए उसी किताब का सहारा लेना पड़ता है जिसे हम संविधान कहते हैं। संविधान में ही देश की विधायिकाओं के अधिकार और कर्तव्य का उल्लेख किया गया है।