Voter registration: मतदाता सूची में फिर से जुड़ेंगे नाम, 17 साल वाले भी कर सकेंगे आवेदन, बस करना होगा ये काम

Chhattisgarh Voter registration: प्रदेश में मतदाता सूची में जिन वोटरों के नाम कट गए थे, उसे सत्यापन के बाद फिर से जोड़ा जाएगा। निर्वाचन आयोग द्वारा एक माह के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान विभिन्न वजहों से हटाए गए नाम का फिर से सत्यापन किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चलाए जा रहे इस अभियान की जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार ने शुक्रवार को प्रेस कांफ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि पहली बार मतदान करने वाले युवाओं के पंजीकरण पर विशेष जोर दिया जाएगा। वहीं 17 वर्ष से अधिक आयु के युवा भी मतदाता पंजीकरण के लिए फॉर्म-6 भरकर आवेदन कर सकते हैं।