बेमेतरा में अवैध रूप से रह बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, 2007 में फर्जी तरीके से भारत आने का खुलासा

Bangladesh Citizen Arrested: बेमेतरा में अवैध रूप से रह रहे एक बांग्लादेशी नागरिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मो. मोकसादूल आलम कालू (35) के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपी के पास भारत में रहने से संबंधित कोई वैध दस्तावेज नहीं था। राज्य शासन के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत साइबर सेल और विशेष टास्क फोर्स ने तकनीकी विश्लेषण के आधार पर यह कार्रवाई की। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी लंबे समय से भारत में रह रहा था। पूछताछ और जांच के दौरान उसके वर्ष 2007 में अवैध तरीके से भारत में प्रवेश करने की जानकारी सामने आई। इसके बाद उसने ओडिशा के संबलपुर में कथित तौर पर फर्जी आधार कार्ड बनवाया और इसी के सहारे भारत में अपनी पहचान स्थापित करने की कोशिश की।