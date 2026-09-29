बेमेतरा में अवैध रूप से रह बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, 2007 में फर्जी तरीके से भारत आने का खुलासा

अवैध रूप से रह रहा बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार (Photo Source- Patrika File Photo)
Bangladesh Citizen Arrested: बेमेतरा में अवैध रूप से रह रहे एक बांग्लादेशी नागरिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मो. मोकसादूल आलम कालू (35) के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपी के पास भारत में रहने से संबंधित कोई वैध दस्तावेज नहीं था। राज्य शासन के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत साइबर सेल और विशेष टास्क फोर्स ने तकनीकी विश्लेषण के आधार पर यह कार्रवाई की। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी लंबे समय से भारत में रह रहा था। पूछताछ और जांच के दौरान उसके वर्ष 2007 में अवैध तरीके से भारत में प्रवेश करने की जानकारी सामने आई। इसके बाद उसने ओडिशा के संबलपुर में कथित तौर पर फर्जी आधार कार्ड बनवाया और इसी के सहारे भारत में अपनी पहचान स्थापित करने की कोशिश की।
पुलिस के मुताबिक, आरोपी करीब 19 साल पहले अवैध रूप से भारत में दाखिल हुआ था। इसके बाद वह अलग-अलग स्थानों पर रहा। जांच के दौरान उसके भारत में प्रवेश और पहचान से जुड़े दस्तावेजों की जानकारी जुटाई गई। पुलिस को पता चला कि आरोपी के पास भारत में रहने के लिए जरूरी वैध दस्तावेज मौजूद नहीं थे। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने ओडिशा के संबलपुर में फर्जी आधार कार्ड बनवाया था। पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि आधार कार्ड किस तरीके से तैयार कराया गया और इसमें किन लोगों की भूमिका रही। आरोपी ने इस पहचान पत्र का इस्तेमाल भारत में रहने के लिए किया या नहीं, इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है।
पुलिस के अनुसार राज्य शासन के निर्देश पर अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत साइबर सेल और विशेष टास्क फोर्स की टीम ने तकनीकी माध्यमों से जानकारी जुटाई। संदिग्ध गतिविधियों और उपलब्ध रिकॉर्ड का विश्लेषण करने के बाद पुलिस आरोपी तक पहुंची। इसके बाद आरोपी मो. मोकसादूल आलम कालू को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। जांच में उसकी पहचान बांग्लादेशी नागरिक के रूप में सामने आने और भारत में रहने से संबंधित वैध दस्तावेज नहीं मिलने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
गिरफ्तारी के बाद पुलिस आरोपी से भारत में प्रवेश करने के तरीके, यहां रहने के दौरान उसकी गतिविधियों और फर्जी दस्तावेज तैयार कराने से जुड़े लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि आरोपी ने इतने लंबे समय तक किस पहचान के आधार पर भारत में निवास किया। अधिकारियों का कहना है कि विशेष अभियान के तहत ऐसे मामलों में तकनीकी जांच और उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। बेमेतरा में हुई इस कार्रवाई के बाद पुलिस अब मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है।
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