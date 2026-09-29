29 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बेमेतरा

बेमेतरा में अवैध रूप से रह बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, 2007 में फर्जी तरीके से भारत आने का खुलासा

Bemetara Police: बेमेतरा में पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिक मो. मोकसादूल आलम कालू को गिरफ्तार किया। जांच में 2007 में भारत आने और फर्जी आधार बनवाने का खुलासा हुआ।
2 min read
Google source verification

बेमेतरा

image

Laxmi Vishwakarma

Sep 29, 2026

Bangladesh Citizen Arrested

अवैध रूप से रह रहा बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार (Photo Source- Patrika File Photo)

Bangladesh Citizen Arrested: बेमेतरा में अवैध रूप से रह रहे एक बांग्लादेशी नागरिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मो. मोकसादूल आलम कालू (35) के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपी के पास भारत में रहने से संबंधित कोई वैध दस्तावेज नहीं था। राज्य शासन के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत साइबर सेल और विशेष टास्क फोर्स ने तकनीकी विश्लेषण के आधार पर यह कार्रवाई की। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी लंबे समय से भारत में रह रहा था। पूछताछ और जांच के दौरान उसके वर्ष 2007 में अवैध तरीके से भारत में प्रवेश करने की जानकारी सामने आई। इसके बाद उसने ओडिशा के संबलपुर में कथित तौर पर फर्जी आधार कार्ड बनवाया और इसी के सहारे भारत में अपनी पहचान स्थापित करने की कोशिश की।

Bangladesh Citizen Chhattisgarh: 2007 में भारत आने का खुलासा

पुलिस के मुताबिक, आरोपी करीब 19 साल पहले अवैध रूप से भारत में दाखिल हुआ था। इसके बाद वह अलग-अलग स्थानों पर रहा। जांच के दौरान उसके भारत में प्रवेश और पहचान से जुड़े दस्तावेजों की जानकारी जुटाई गई। पुलिस को पता चला कि आरोपी के पास भारत में रहने के लिए जरूरी वैध दस्तावेज मौजूद नहीं थे। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने ओडिशा के संबलपुर में फर्जी आधार कार्ड बनवाया था। पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि आधार कार्ड किस तरीके से तैयार कराया गया और इसमें किन लोगों की भूमिका रही। आरोपी ने इस पहचान पत्र का इस्तेमाल भारत में रहने के लिए किया या नहीं, इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है।

तकनीकी जांच के आधार पर कार्रवाई

पुलिस के अनुसार राज्य शासन के निर्देश पर अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत साइबर सेल और विशेष टास्क फोर्स की टीम ने तकनीकी माध्यमों से जानकारी जुटाई। संदिग्ध गतिविधियों और उपलब्ध रिकॉर्ड का विश्लेषण करने के बाद पुलिस आरोपी तक पहुंची। इसके बाद आरोपी मो. मोकसादूल आलम कालू को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। जांच में उसकी पहचान बांग्लादेशी नागरिक के रूप में सामने आने और भारत में रहने से संबंधित वैध दस्तावेज नहीं मिलने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

Fake Aadhaar Card: पुलिस कर रही आगे की जांच

गिरफ्तारी के बाद पुलिस आरोपी से भारत में प्रवेश करने के तरीके, यहां रहने के दौरान उसकी गतिविधियों और फर्जी दस्तावेज तैयार कराने से जुड़े लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि आरोपी ने इतने लंबे समय तक किस पहचान के आधार पर भारत में निवास किया। अधिकारियों का कहना है कि विशेष अभियान के तहत ऐसे मामलों में तकनीकी जांच और उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। बेमेतरा में हुई इस कार्रवाई के बाद पुलिस अब मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#bollywoodnews

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

29 Sept 2026 05:33 pm

Published on:

29 Sept 2026 05:14 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bemetara / बेमेतरा में अवैध रूप से रह बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, 2007 में फर्जी तरीके से भारत आने का खुलासा

बड़ी खबरें

View All

बेमेतरा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Illegal Encroachment: तीन नोटिस के बाद भी नहीं हटा कब्जा, बेमेतरा में नगर पालिका ने चलाया बुलडोजर

Illegal Encroachment
बेमेतरा

शिवनाथ के उफान से बेमेतरा बेहाल, 150 से अधिक गांवों में मीठे पानी का संकट, 6 गांवों में ब्लैकआउट

Shivnath River Flood
बेमेतरा

Bemetara News: बाढ़ के बीच खेत में बने घर में फंसा चेतन, देर रात रेस्क्यू करने उतरे तहसीलदार

Bemetara Flood
बेमेतरा

Bemetara News: खेत में हुआ धमाका, पांच दिन बाद एक ही घर से निकलीं दो अर्थियां, गांव में पसरा मातम

Bemetara News
बेमेतरा

Bemetara Transformer Blast: ट्रांसफार्मर ब्लास्ट में पिता-पुत्र समेत 3 किसानों की मौत, अंतिम संस्कार का मंजर देख रो पड़ा गांव, बेमेतरा में मातम

Chhattisgarh News
बेमेतरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.