शिवनाथ के उफान से बेमेतरा बेहाल, 150 से अधिक गांवों में मीठे पानी का संकट, 6 गांवों में ब्लैकआउट

बाढ़ का सबसे व्यापक असर क्षेत्र की पेयजल आपूर्ति पर पड़ा है। नदियों का जलस्तर अचानक बढऩे से जिले की तीनों प्रमुख पेयजल आवर्धन योजनाएं पूरी तरह ठप हो गई हैं। इंटेक वेल और प्रोजेक्ट साइट्स के पानी में डूब जाने से 150 से अधिक गांवों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति बंद हो चुकी है। अकेले बेमेतरा समूह योजना से जुड़े 35,000 से अधिक कनेक्शन ठप हैं, जबकि साजा, नवागढ़ और बेमेतरा ब्लॉक को मिलाकर कुल 1 लाख से अधिक नल कनेक्शन प्रभावित हुए हैं। शिवनाथ नदी किनारे बने समूह पर जल योजना का सप्लाई यूनिट पानी में डूबा सब स्टेशन में भी पानी भर गया है। पंप हाउस और विद्युत केबलों में तकनीकी खराबी आने से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पीने के पानी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है।