Bemetara Transformer Blast: ट्रांसफार्मर ब्लास्ट में पिता-पुत्र समेत 3 किसानों की मौत, अंतिम संस्कार का मंजर देख रो पड़ा गांव, बेमेतरा में मातम

हादसे में झुलसे तीसरे किसान 62 वर्षीय ईश्वर पटेल की भी शुक्रवार को रायपुर के अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। ईश्वर पटेल के पुत्र प्रकाश पटेल ने बताया कि उनके पिता का पोस्टमार्टम हो चुका है और शनिवार को मोहतरा में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ईश्वर पटेल भी रविवार सुबह ट्रांसफार्मर ब्लास्ट के समय समीप के खेत में मौजूद थे। खौलते तेल की चपेट में आने से वे गंभीर रूप से झुलस गए थे। पांच दिनों तक अस्पताल में उपचार के बाद शुक्रवार को उन्होंने भी दम तोड़ दिया।