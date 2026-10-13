CG Breaking News: झारखंड के पास भीषण सड़क हादसा, राजनांदगांव के परिवार के 3 लोगों की मौत

CG Breaking News: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से जुड़े एक परिवार के साथ झारखंड के पास भीषण सड़क हादसा हुआ है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि दो लोग घायल हुए हैं। घायलों में एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के समय कार में कुल पांच लोग सवार थे। दुर्घटना में शामिल कार का नंबर CG 13 CA 0751 बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, कार सवार लोग राजनांदगांव के मंगलम् मोटर्स संचालक के परिजन बताए जा रहे हैं।