सूत्रों के अनुसार गन्ने से एथेनॉल उत्पादन के चलते शक्कर के उत्पादन और बाजार में उपलब्धता पर असर पडऩे की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि छह महीने पहले 30 से 32 रुपए किलो मिलने वाली शक्कर अब 40 से 45 रुपए तक पहुंच गई है। हालांकि शासकीय दुकानों में शक्कर का आबंटन नहीं होने की आधिकारिक वजह स्पष्ट नहीं की गई है। कुछ श्रेणियों के राशन कार्डों में पहले ही शक्कर वितरण बंद है। ऐसे में आशंका है कि कहीं सरकार शक्कर को पूरी तरह बंद करने के फिराक में तो नहीं है। राशन दुकान संचालक अगले महीने से नियमित वितरण शुरू होने की उम्मीद जता रहे हैं।