पुलिस हिरासत से लूट के दो आरोपी फरार (Photo Source- Patrika File Photo)
Police Constable Suspended: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। शहर के कोतवाली थाने से लूट के मामले में पकड़े गए दो आरोपी फरार हो गए। थाने के भीतर से आरोपियों के भाग निकलने की घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए राजनांदगांव की पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में तीन आरक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
निलंबित किए गए आरक्षकों में नितेश ध्रुव, किशन देवांगन और दुर्गेश साहू शामिल हैं। वहीं, फरार आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की अलग-अलग टीमें जुटी हुई हैं। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि दोनों आरोपी थाने से किस तरह फरार हुए और भागने के लिए उन्होंने किस रास्ते का इस्तेमाल किया।
जानकारी के मुताबिक, दोनों आरोपियों को लूट के एक मामले में पकड़कर राजनांदगांव के कोतवाली थाने लाया गया था। वे पुलिस की निगरानी में थे, लेकिन इसी दौरान दोनों थाने से फरार हो गए। थाने जैसी सुरक्षित जगह से आरोपियों के भाग निकलने की घटना ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आमतौर पर थाने में आरोपियों की निगरानी और सुरक्षा की जिम्मेदारी ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की होती है। ऐसे में दो आरोपियों का एक साथ फरार हो जाना सुरक्षा व्यवस्था में चूक की ओर इशारा करता है। हालांकि, दोनों आरोपी किस तरह थाने से बाहर निकले और फरारी में किसी अन्य व्यक्ति की मदद मिली या नहीं, इसकी विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है।
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने मामले को गंभीरता से लिया। प्रारंभिक स्तर पर ड्यूटी में लापरवाही सामने आने के बाद उन्होंने तीन आरक्षकों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की है। निलंबित पुलिसकर्मियों में आरक्षक नितेश ध्रुव, किशन देवांगन और दुर्गेश साहू के नाम शामिल हैं। पुलिस विभाग की इस कार्रवाई को आरोपियों की निगरानी में हुई चूक के लिए जिम्मेदारी तय करने के कदम के तौर पर देखा जा रहा है। एसपी की कार्रवाई से स्पष्ट है कि थाने से आरोपियों के फरार होने के मामले को विभाग ने गंभीरता से लिया है। अब इस घटना की जांच के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि सुरक्षा में चूक किन परिस्थितियों में हुई।
दोनों आरोपियों के फरार होने के बाद पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है। संभावित ठिकानों और भागने के रास्तों की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस टीमें आरोपियों तक पहुंचने के लिए अलग-अलग स्तर पर प्रयास कर रही हैं। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपियों ने फरार होने के लिए पहले से कोई योजना बनाई थी या उन्हें मौका मिलने पर भागने का अवसर मिला। उनकी संभावित लोकेशन का पता लगाने के साथ ही फरारी से जुड़े घटनाक्रम की जानकारी जुटाई जा रही है।
इस घटना ने एक बार फिर थानों में आरोपियों की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। जब पुलिस की निगरानी में रखे गए आरोपी थाने से ही फरार हो जाते हैं, तो यह ड्यूटी और सुरक्षा प्रबंधन में गंभीर चूक मानी जाती है। फिलहाल पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती फरार दोनों आरोपियों को जल्द पकड़ने की है। साथ ही यह भी स्पष्ट करना होगा कि थाने के भीतर सुरक्षा व्यवस्था में कहां चूक हुई और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे।
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