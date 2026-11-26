घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने मामले को गंभीरता से लिया। प्रारंभिक स्तर पर ड्यूटी में लापरवाही सामने आने के बाद उन्होंने तीन आरक्षकों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की है। निलंबित पुलिसकर्मियों में आरक्षक नितेश ध्रुव, किशन देवांगन और दुर्गेश साहू के नाम शामिल हैं। पुलिस विभाग की इस कार्रवाई को आरोपियों की निगरानी में हुई चूक के लिए जिम्मेदारी तय करने के कदम के तौर पर देखा जा रहा है। एसपी की कार्रवाई से स्पष्ट है कि थाने से आरोपियों के फरार होने के मामले को विभाग ने गंभीरता से लिया है। अब इस घटना की जांच के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि सुरक्षा में चूक किन परिस्थितियों में हुई।