विजयादशमी पर SP अंकिता शर्मा का अलग अंदाज, AK-47 थामकर की हवाई फायरिंग, देखें VIDEO

मां दुर्गा की आराधना और शक्ति के इस पर्व पर महिला पुलिस अधीक्षक का यह रूप बुराई पर अच्छाई की जीत और नारी शक्ति के असली स्वरूप को चरितार्थ करता नजर आया। बस्तर के नक्सल प्रभावित बीहड़ों में लोहा मनवाने वाली अंकिता शर्मा ने यह साबित कर दिया है कि सुरक्षा और कर्तव्य पथ पर महिला अधिकारी किसी भी चुनौती से पार पाने में पूरी तरह सक्षम हैं। इस साहसिक दृश्य ने न सिर्फ पुलिस बल का मनोबल बढ़ाया, बल्कि यह संदेश भी दिया कि महिला नेतृत्व हर मोर्चे पर दुर्गा का रूप बनकर सुरक्षा का चक्रव्यूह भेदना जानती है।