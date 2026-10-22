राजनांदगांव में गोवंश मामले पर बड़ा एक्शन, अलीम खान के मकान पर तोड़फोड़ जारी

गौरी नगर गोवंश मामले में आरोपी के मकान पर प्रशासन की कार्रवाई के बाद क्षेत्र में यह मामला चर्चा में है। हालांकि, मकान पर कार्रवाई के आधिकारिक आधार, संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों और आगे की कार्रवाई के संबंध में विस्तृत जानकारी की पुष्टि होना बाकी है। फिलहाल जिला प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है और मकान को ढहाने की कार्रवाई जारी है। मामले में प्रशासन की ओर से आधिकारिक बयान आने के बाद स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।