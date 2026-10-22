राजनांदगांव में गोवंश मामले पर बड़ा एक्शन, अलीम खान के मकान पर तोड़फोड़ जारी

गौरी नगर गोवंश मामले में जिला प्रशासन सख्त (Photo Source- Patrika)
Gauri Nagar Govansh Case: राजनांदगांव के गौरी नगर में गोवंश मामले को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है। मामले से जुड़े आरोपी अलीम खान उर्फ कावा के मकान को ढहाया जा रहा है। कार्रवाई के दौरान जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। प्रशासन की इस कार्रवाई से इलाके में हलचल है।
जानकारी के अनुसार, गौरी नगर गोवंश मामले में आरोपी अलीम खान उर्फ कावा के मकान पर जिला प्रशासन की टीम कार्रवाई कर रही है। मकान को ढहाने का काम जारी है। मौके पर प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं, जो कार्रवाई की निगरानी कर रहे हैं।
कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और जिला प्रशासन की मौजूदगी है। फिलहाल मकान को ढहाने की कार्रवाई जारी है। प्रशासन की ओर से कार्रवाई को लेकर विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है।
गौरी नगर गोवंश मामले में आरोपी के मकान पर प्रशासन की कार्रवाई के बाद क्षेत्र में यह मामला चर्चा में है। हालांकि, मकान पर कार्रवाई के आधिकारिक आधार, संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों और आगे की कार्रवाई के संबंध में विस्तृत जानकारी की पुष्टि होना बाकी है। फिलहाल जिला प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है और मकान को ढहाने की कार्रवाई जारी है। मामले में प्रशासन की ओर से आधिकारिक बयान आने के बाद स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।
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