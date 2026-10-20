Surajpur Accident: सडक़ हादसे में मृत महिला के परिवार से मिलीं मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, पुलिस-प्रशासन को लगाई फटकार, कहा- ये दोहरी नीति

सूरजपुर/बिहारपुर। चांदनी बिहारपुर क्षेत्र के ग्राम कुबेरपुर में तेज रफ्तार गिट्टी लोड ट्रैक्टर की चपेट में आने से 17 अक्टूबर की दोपहर स्कूटी सवार महिला चंद्रावती जायसवाल की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद बने तनाव की खबर मिलते ही मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े (Minister Laxmi Rajwade) मंगलवार को कुबेरपुर गांव में पीडि़त परिवार से मिलने पहुंचीं। उन्होंने अपनी गहरी शोक-संवेदना व्यक्त की और परिवार को ढांढस बंधाते हुए हरसंभव न्याय व मदद का भरोसा दिलाया। इस दौरान उन्होंने पुलिस-प्रशासन को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि यह दोहरी नीति है। आपने क्रशर प्लांट में आग लगाने वाले 6 ग्रामीणों पर अपराध दर्ज कर उन्हें तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन क्रशर प्लांट के वैद्यता व अन्य मामले की जांच नहीं की।