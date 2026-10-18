Surajpur Crime: कपड़ा दुकान में खरीदारी करने आई थीं राजस्थान की महिलाएं, ले उड़ीं 36 हजार की साडिय़ां, 12 गिरफ्तार

दुकान संचालक की रिपोर्ट पर पुलिस ने 2 पुरुष व 10 महिला आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 331(4), 305(ए) और 303(2) के तहत कार्रवाई की है। पकड़े गए आरोपियों में राजस्थान के बारां जिला अंतर्गत निवासी जोधराज पिता घनश्याम 35 वर्ष, सुरेंद्र उर्फ जगराम पिता लटूर 32 वर्ष, भूली पति मोरपार 30 वर्ष, शराफत पति राजू 40 वर्ष, शराफत पति बीरबल 27 वर्ष, ममता बाई उर्फ छाबका पति धनराज 30 वर्ष, सुनीता पति सुरेंद्र 30 वर्ष, तसबीर पति रामचरण 55 वर्ष, राजनति पति धनराज 40 वर्ष, एमा बाई पति जगराम 46 वर्ष, रेनू पति रामभरोस 35 वर्ष व भूली बाई पति मित्रालाल शामिल हैं।