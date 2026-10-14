Surajpur Double Murder Case: शिक्षिका और बेटे की नृशंस हत्या मामले में 5वें दिन भी पुलिस के हाथ खाली, जल्द गिरफ्तारी की उठी मांग

विश्रामपुर। सूरजपुर जिले के ग्राम पंचायत केशवनगर स्थित ममता कॉलोनी में महिला शिक्षिका रजनी बरेठ और उनके पुत्र सुजल बरेठ की नृशंस हत्या (Mother-son Brutal murder) के मामले में 5वें दिन भी पुलिस को कोई ठोस सुराग नहीं मिल सका है। मां-बेटे की निर्मम हत्या से क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है। वहीं अब सामाजिक संगठनों ने भी मामले में त्वरित कार्रवाई और पीडि़त परिवार को न्याय दिलाने की मांग उठानी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में बुधवार को संभागीय धोबी समाज के प्रतिनिधिमंडल ने सूरजपुर पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल को ज्ञापन सौंपकर हत्याकांड की निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच कराने, विशेष जांच दल गठित करने और वास्तविक दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की।