पत्रिका एक्सक्लूसिव: गुलाबी फ्लेमिंगो से गुलजार हुआ गंगरेल, 502 प्रजातियों में शामिल हुआ नया मेहमान

पक्षी विशेषज्ञ गोपी किशन साहू, अमर मुलवानी, एएमके भरोस और योगिता साहू के शोध दल ने जून 2025 से मार्च 2026 के बीच गंगरेल के हरफर, पटौद, चिखली और फुटाहामुड़ा क्षेत्रों में इनका अध्ययन किया। 26 जून 2025 को गंगरेल में पहली बार 8 'ग्रेटर फ्लेमिंगो' देखे गए, जिनकी संख्या 28 जून को बढ़कर 11 हो गई। 1 मार्च 2026 को फुटाहामुड़ा क्षेत्र में 7 फ्लेमिंगो का एक और झुंड नजर आया। विशेषज्ञों के अनुसार, चिल्का झील (ओडिशा) से रण ऑफ कच्छ (गुजरात) की ओर लौटते समय ये प्रवासी पक्षी गंगरेल जलाशय को अपना ठहराव (स्टॉपओवर) बना रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों का दावा है कि अप्रैल के दौरान इनकी संख्या और अधिक बढ़ जाती है।