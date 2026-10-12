Indian Railway: फिर अधूरा रह गया रेल में सफर करने का सपना, दूसरी बार टला रायपुर-कुरूद रेल परिचालन

इस हाई-प्रोफाइल दौरे के दौरान उनके कर-कमलों से कई महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास की योजना थी, जिससे पूरे संभाग में उत्साह का माहौल था। हालांकि अब इस स्थगन से सभी निर्धारित कार्यक्रमों पर विराम लग गया है। रायपुर से कुरूद तक रेल सेवा शुरू करने की तैयारी दो महीने पूर्व ही पूरी कर ली गई है। क्षेत्र के लोग महीनों से रेल सेवा का लाभ उठाने तत्पर दिख रहे। 12 अक्टूबर को रेल सेवा शुरू होने को लेकर क्षेत्र के लोगों में उत्साह था। रेल मंत्री का दौरा टलने से परिचालन तो रूका ही साथ ही आगे नई तारीख के इंतजार को लेकर निराशा भी देखा जा रहा है।