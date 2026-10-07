12 अक्टूबर को रेलमंत्री आ रहे जी… दौरे से पहले जंग लगी जालियां तक चमकाईं, पटरी के चुल्ले भी उखाड़कर कर रहे मरम्मत

Raipur Railway Station: रेलमंत्री आ रहे जी… कोई खामी कहीं भी नजर नहीं आनी चाहिए। बल्कि उन्हें विकासित भारत जैसी तस्वीर दिखानी है। इसी तर्ज पर रेलवे स्टेशन और खमतराई ओवरब्रिज के दोनों तरफ पर्देदारी का काम तेजी से चल रहा है। रेलवे चप्पे-चप्पे को चमका रहा है। स्टेशन की सीढि़यों पर चढ़ते ही अब कहीं जंग लगी जालियां नजर आती हैं, न ही रेल पटरी पर काई और गंदगी। यहां तक कि रेल पटरी के पुराने चुल्लों को हथौड़ी और छेनी से उखाड़कर उसमें अल्कतरा लगा-लगा कर फिर से पटरी को लॉक करने में गैंग लगाई गई है। प्लेटफार्म एक से 7 तक चमकाने का काम तेजी से चल रहा है।